ضبط 442 هاربًا من أحكام ومخالفات تموينية ومرورية متنوعة فى حملة أمنية بأسوان

جهود متواصلة تنفذها الأجهزة الأمنية بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.



وقد أسفرت الحملة اليوم عن ضبط 442 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 70 حكم حبس جزئى، و14 حكم حبس مستأنف، و273 حكم غرامات، و85 مخالفة.



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، إلى جانب 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وقضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وقضية للبيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن قضية لتجميع مواد بترولية.



وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 124 مخالفة متنوعة منها 99 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و25 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة.



أما في مجال القضايا المرورية تم ضبط 500 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبات توك توك بدون ترخيص، وتحرير 100 مخالفة تجاوز حد السرعة، و49 تصالح فورى، و98 مخالفة غرامة ونش، و61 حالة عدم قبول التصالح، و185 مخالفة متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.