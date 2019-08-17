مسئول بوزارة الزراعة: واردات مصر من روسيا لم تتأثر بالانفجار النووي

أكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، أحمد العطار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الواردات الزراعية القادمة من موسكو حتى الآن لم يشوبها أي تأثر بالحادث النووي الذي وقع شمالي البلاد.



وقال العطار: "إنه حتى الآن لم نتخذ إجراءات خاصة بخصوص الواردات من روسيا، الإجراءات المتبعة بقيت نفسها التي في الأحوال العادية، فحص عينات من كل طرد وقياس مواصفاته من كافة الجوانب، الإجراءات المتبعة حتى الآن كافية، ولم يظهر ما يستدعي تغيير".



وأضاف: "عقب الحادث طلبنا من سفارتنا في روسيا إفادتنا بمعلومات عن الحادث وتأثيره على الزراعة، وأفادتنا السفارة المصرية في روسيا، بأن منطقة الحادث في الشمال وبعيدة عن المناطق الزراعية، وليس لها تأثير على الحاصلات الزراعية، وطلبنا المزيد من المعلومات وننتظرها، وإذا ظهر أي تأثير على الزراعة الروسية سنرى الإجراءات الوقائية التي تلزمنا، ولكن حتى الآن لا يوجد أثر للحادث النووي على الواردات المصرية من روسيا".



وكان انفجار قد وقع منطقة أرخانجيلسك شمالي روسيا خلال إجراء اختبارات صاروخية ، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.



وقالت وكالة "روس-آتوم" قد قالت إن الصاروخ الذي انفجر أثناء الاختبار في موقع بالقرب من منطقة أرخانجيلسك الروسية، وقع على منصة بحرية، وأنه تم إجراء اختبارات الصواريخ على منصة بحرية وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ثم اعقبه انفجار.