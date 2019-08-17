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رياضة

السحر انقلب على الساحر.. لعنة زيدان ضد المنافسين تصيب فريقه

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:34 م
زيدان مدرب ريال مدريد
زيدان مدرب ريال مدريد
محمد السعيد
صدمة تلو الآخرى يلتقاها زين الدين زيدان المدير الفني ريال مدريد، في ولايته الثانية مع الميرنجي، بسبب الإصابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد.

حالة من "النحس" تضرب زيدان مع ريال مدريد قبل انطلاق الدوري الإسباني، حيث يفقتد الميرنجي لأبرز نجومه للإصابة، وهم البلجيكي إيدين هازارد الذي يعاني من إصابة عضلية، وماركو أسينسيو المصاب بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى بعض الإصابات الآخري التي تعرض لها العديد من اللاعبين خلال فترة الإعداد مثل إصابة يوفيتش في الكاحل، ورودريجو في الساق، وميندي على مستوى الفخذ الأيمن.

انقلب السحر على الساحر، بعدما كانت معظم الفرق تعاني من غيابات عديدة أمام ريال مدريد في ولاية زيدان الأولى، وهو الأمر الذي وصفه البعض بأنه غير طبيعي، ووصفوا زيدان بأنه مح نظرا للمصائب التي تضرب منافسيه قبل مواجهته، تغير الأمر تماما حاليا، وأصبحت الكوراث تأتي لزيدان من حدب وصوب، وبات في موقف لا يحسد عليه بعدما فقد ابرز نجومه قبل انطلاق الليجا، وقدم فريقه نتائج كارثية خلال الموسم التحضيري، لعل أبرزها الهزيمة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة من أتلتيكو مدريد.

لكن رغم كل هذه الكوراث إلا أن زيدان يأمل في تحقيق انطلاقة قوية في الدروي الإسباني، أمام سيلتا فيجو، اليوم السبت، بتحقيق الفوز، واستغلال هزيمة برشلونة، أمس أمام سيلتا فيجو.

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