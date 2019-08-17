أطفالنا هتموت مفيش ميه.. أهالى الاسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر يستغيثون

أرسل محمد فتحي احمد ، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من الانقطاع المستمر للمياه بمنطقة الــ 247 بحي أكتوبر.



وتابع "فتحى" قائلا : إنقذونا من فضلكم أطفالنا مش قادرين يدخلوا الحمام مع كل اسف المياه بتقطع عندنا بالـ 24 ساعة احنا سكان منطقة الــ 247 عمارة بنعيش في كارثة غير آدمية بالمرة يوميا ولما نكلم رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر التابع له منطقتنا يتعامل معانا بمنتهى الاستهتار بالأمر وكانه شيء عادي انقطاع المياه طول اليوم وبيرجعها بعد ما يحسسنا ان ده فضل من عنده علينا.



واضاف فتحى أنه تم تقديم شكاوي كثيرة لقسم الشكاوي بالجهاز آخرها شكوى واخدة رقمها 2415 بتاريخ 18-7-2019 ولكن بلا اي جدوى انقذونا من فضلكم.



وأكد فتحى أن هناك 6000 اسرة مصرية إسكان اجتماعي الدولة صرفت عليها ملايين والناس بدأت تهجر شققها بسبب إهمال المسؤول انقذونا أطفالنا بتموت.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.