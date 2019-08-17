جمعت 30 مليونا لتوظيفها في التجارة.. تجديد حبس ربة منزل بكفر الشيخ 15 يوما

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم، تجديد حبس ربة منزل، مقيمة بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين بقريتها بغرض توظيفها في التجارة، مقابل أرباح شهرية.





كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد تعددت البلاغات بمركز شرطة كفر الشيخ، حول قيام ربة منزل بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بقريتها شنو، دائرة المركز، بحجة توظيفها إلا أنها لم تقم بسداد الأرباح الشهرية للمواطنين.





على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، والمقدم محمد عماد، رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، وتبين أن المتهمة قامت بالاستيلاء على نحو 30 مليون جنيه من الأهالي بحجة توظيفها مقابل أرباح شهرية تقدر بنحو 20 %.



