معهد الاورام يحتضن مرضاه بعد الانفجار.. إعادة 75 مريضا لغرفهم.. استئناف العمل في غرف العمليات مساء اليوم.. وانتهاء أعمال الترميم في أكتوبر المقبل ..فيديو وصور

عميد المعهد القومي للأورام د. حاتم أبو القاسم:

* التلفيات الأكبر الناجمة عن التفجير كانت بالمبنى الإدارى * أعمال الترميم تواصلت على مدار 24 ساعة بلا توقف منذ اليوم الأول * بعض المتبرعين لترميم وتطوير المعهد رفضوا الإعلان عن أسمائهم









أعلن الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام عن استقبال المعهد لعدد 75 مريضا علي مدار يومين بعد ترميم غرفهم التي انهارت نتيجة الانفجار الإرهابي الذي وقع أمام المعهد منذ أسابيع قليلة.





وأوضح ابو القاسم لـ" صدى البلد" أن أعمال الترميم مستمرة لمدة شهرين ومن المقرر أن تنتهي جميع أعمال الترميم بمرافق المعهد المتضررة جراء حادث التفجير الإرهابي في شهر أكتوبر المقبل.





وأشار عميد المعهد إلى أن التلفيات الأكبر الناتجة عن التفجير الإرهابي أصابت المبنى الإدارى حيث تخطت الأضرار 80% من حجم المبنى الادارى وجارى العمل علي ترميمه، بينما المستشفى تضررت بنسبة من 10 الي 20% لذلك انتهى المعهد من تطوير المستشفى عدا بعض الغرف والتي تتمثل في غرف العمليات والقسم الداخلي والتي سينتهي ترميمها في الأيام المقبلة.





وأضاف عميد المعهد القومي للأورام أن غرفة العمليات سوف يتم استئناف العمل فيها مساء اليوم، السبت، كما أن القسم الداخلي والطوارىء جارى العمل فيهما ، لافتا الى ان قسم العلاج يعمل منذ اليوم الأول ولم يتضرر بشكل كبير من الانفجار إلا ان قاعات التدريس والمكتبة وبعض أجزاء المبنى الشمالي متضررة بالكامل وقد تستغرق وقتا أكبر لإعادتها للعمل مرة أخري.





وأكد الدكتور حاتم ابو القاسم أن أعمال الترميم تعمل 24 ساعة بلا توقف منذ اليوم الأول وتمكنا من إعادة المعهد للعمل في وقت قياسي مقارنة بحجم التلفيات.





ورفض عميد المعهد القومي للأورام الإعلان عن حجم التبرعات التي وصلت للمعهد حتى الآن نظرا لان هناك متبرعين رفضوا الإعلان عن اسمائهم، لذلك لن يتم الاعلان عن اى تبرعات مرة اخرى، موضحا ان التبرعات مخصصة لخدمة المرضى وأعمال الترميم والتطوير ولا يمكن توجيهها إلى المرتبات او صرف مكافآت أو غيره.





يذكر ان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة هندسية فنية ولجنة طوارئ وغرفة عمليات فور وقوع الحادث الإرهابي، وضمت اللجنة الهندسية الفنية أساتذة من كلية الهندسة بالجامعة برئاسة د. هانى الهاشمى ولجنة الطوارئ وغرفة عمليات المتابعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، وعضوية كل من عميد معهد الأورام وعميد كلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ومدير المستشفيات ومدير عام الأمن الإداري.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم استخدام أموال التبرعات التي يتم تخصيصها لمعهد الأورام فى إعادة تأهيل المبنى الرئيسي والمباني الأخرى التي تهشمت واجهتها وغرفة الأمامية فضلا عن تضرر أنظمة التكييف والمصاعد بسبب الموجة الانفجارية الناتجة عن الحادث الإرهابي الذى وقع امام المعهد.





وكشف الدكتور محمد الخشت، عن استخدام هذه الأموال أيضا فى الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 30 % من خلال تأهيل المبنى الجنوبى للمعهد، مؤكدا أنه بدأ هذا المشروع بالفعل منذ ما يقرب من ٨ أشهر، كأحد أكبر المشروعات التي تقوم بها الجامعة، وجاري العمل فيه حيث تم إنجاز ما يزيد عن ٢٥ ٪؜ ، وسوف يتم الانتهاء منه عام ٢٠٢٠.



