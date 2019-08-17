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حوادث

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة "السحر والجمال"

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:36 م
كلبش
كلبش
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط كافة أشكال الخروج على القانون واستكملت مجموعات العمل المشتركة بين قطاع الأمن والعام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريتى أمن الشرقية والإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى، لاستهداف العناصر الإجرامية التى تتخذ من (منطقة السحر والجمال) بنطاق مدينة العاشر من رمضان، مكانًا لترويج المواد المخدرة.

نجحت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ، وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس حال استقلالهما "دراجة نارية" بدون لوحات معدنية وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 260 جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ، ميزان).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

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