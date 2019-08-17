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رياضة

لا بديل عن الفوز.. شاهد.. توقعات الجمهور لـ نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:43 م
الاهلى وبيراميدز
الاهلى وبيراميدز
ماجدة المهدى - عدسة : عز حسين
يلتقي مساء اليوم "السبت" فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق نادي بيراميدز في لقاء قوي ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويواجه الفائز في المباراة من فريقي الأهلى وبيراميدز فريق حرس الحدود فى دور الـ8 لكأس مصر.

ورصدت عدسة صدى البلد توقعات الجماهير لنتيجة مباراة الأهلى أمام بيراميدز.

أكد محمود حمدي أنه لا بديل عن فوز الأهلي في المباراة لرد اعتباره بعد خسارته أمام بيراميدز في الدوري، متوقعا فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء لنادي بيراميدز وسيحرز الأهداف وليد أزارو ووليد سليمان.

وقال عبد الله رجب إنه يجب على فريق النادي الأهلي الفوز بالمباراة لتعويض خسارته مرتين أمام نادي بيراميدز هذا الموسم، مؤكدا أن المباراة لن تكون صعبة على النادي الأهلي.

وأشارت نيفين محمد إلى أنها تشجع نادي الزمالك وتتمنى خسارة النادي الأهلي للمباراة متوقعة فوز نادي بيراميدز بهدف مقابل لا شيء.

وأضاف مصطفى عمر أنه من الطبيعي والمتوقع دائما فوز الناددي الأهلي وخاصة أن فريق الناي الأهلي أقوى من فريق بيراميدز وستكون المباراة سهلة على النادي الأهلي وسوف يحرز وليد أزارو هدفا في المباراة.

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