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برلمان

برلماني: منظومة الصرف الصحي بمصر تحتاج لتطوير شامل لرفع معاناة الأهالي

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:42 م
الصرف الصحى
الصرف الصحى
فريدة محمد
تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشكلات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقص محطات المعالجة الخاصة بهما.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن الإلقاء بمياه الصرف الصحي والصناعي بالنيل بدون الخضوع للمعالجة اللازمة يتسبب في زيادة معدلات التلوث بنهر النيل، وهو ما يؤثر بالتأكيد على البشر وكذلك على الزراعات.

وأكد أن القرى المصرية تعاني من عدم وجود شبكة للمجاري العامة بها، إضافة الى سوء الخدمة فى حالة توفرها نظرا للانسداد المتكرر لشبكات الصرف الصحى.

وأشار النائب إلى أن الخبراء يؤكدون ان السبب الرئيسي لتدهور الإنتاج الزراعى بنحو ٣٠٪ هو رداءة المياه المُستخدمة فى الري، وبالتالي فنحن بحاجة الى اعادة هيكلة قطاع الصرف الصحي ككل، وزيادة محطات المعالجة، تقليل إهدار المياه واستغلالها بعد معالجتها بشكل أوسع.

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