برلماني يكشف مزايا البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية،مؤكدا دورها في تسهيل الاجراءات على المستثمرين وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.



وأوضح بركات فى بيان صحفى له، أن الخريطة عكست تحولا في فكر الدولة المصرية تجاه الاستثمار الصناعي، فأصبحنا نضع المعيار الاول هو احتياجات المحافظة او المدينة، حرصا على توطين الصناعات وتعميق الصناعة المحلية.



وأشار بركات إلى دور الخريطة الجديدة في خفض نسب البطالة، حيث تعتمد على وضع الصناعات كثيفة العمالة بالمحافظات التي ترتفع فيها نسبة البطالة، والعكس صحيح، واكد النائب انه في ظل وجود الصندوق السيادي للدولة ستصبح الدولة مستثمرا قائما بذاته يقدم الدعم والمساندة والتنظيم اللازم.