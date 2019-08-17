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برلماني: إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية يعزز فرص الاستثمار بمصر

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:53 م
طارق متولي
طارق متولي
فريدة محمد
أكد طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، يعد بمثابة تغيير في فكر الدولة ككل تجاه الصناعة والاستثمار، حيث تعكس فكر ايجابي يعتمد على سد الاحتياجات بكل مدينة وبالدولة ككل، وهو النمط الفكري الذي افتقدناه لسنوات طويلة.

وأوضح طارق متولي فى بيان صحفى له ان الخريطة الجديدة تساهم في تقوية المناخ الاستثماري في مصر، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعميق التصنيع المحلي من خلال البحث عما يمكن تقليل استيراده والاعتماد على تصنيعه محليا، بالاضافة الى تقديم التسهيلات اللازمة جغرافيا حسب احتياج كل محافظة او مدينة.

وأشاد طارق متولي بالتسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في شكل قروض وغيره والتي تساهم في زيادة عددها والتشجيع على اقامة المزيد منها، بالاضافة الى اتاحة فرصة الشراكة بين أصحاب الصناعات الكبيرة والصندوق السيادي للدولة.

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