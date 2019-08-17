برلماني: إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية يعزز فرص الاستثمار بمصر

أكد طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، يعد بمثابة تغيير في فكر الدولة ككل تجاه الصناعة والاستثمار، حيث تعكس فكر ايجابي يعتمد على سد الاحتياجات بكل مدينة وبالدولة ككل، وهو النمط الفكري الذي افتقدناه لسنوات طويلة.





وأوضح طارق متولي فى بيان صحفى له ان الخريطة الجديدة تساهم في تقوية المناخ الاستثماري في مصر، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعميق التصنيع المحلي من خلال البحث عما يمكن تقليل استيراده والاعتماد على تصنيعه محليا، بالاضافة الى تقديم التسهيلات اللازمة جغرافيا حسب احتياج كل محافظة او مدينة.



