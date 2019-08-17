ولا تحسبن الله غافلا.. أول رد من زينة بعد خناقة احمد عز

قررت الفنانة زينة الرد بطريقة غير مباشرة على الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها بعد اعتداء شقيقتها على النجم احمد عز بعد لقائها به بالصدفة بأحد المطاعم في الساحل الشمالي، وتبادل احمد عز وشقيقة زينة الاتهامات.
أول رد لـ زينة
أول رد لـ زينة
وكتبت زينة من خلال ستوري موقع إنستجرام: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".
تفاصيل خناقة احمد عز وزينة
تفاصيل خناقة احمد عز وزينة
وشهد أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي، قبل يومين مشاجرة بين زينة وشقيقتها (نسرين رضا) من جهة واحمد عز من جهة أخرى، بعد صدفة جمعت بين الثلاثي ترتب عليها التراشق بالألفاظ والتشابك بالأيدي.
وبدأت المشاجرة في مطعم الفندق وانتهت بتحرير محاضر في قسم الشرطة، ولا تزال تحريات المباحث والتحقيق في المحاضر المقدمة ساريًا حتى الآن.
وبدأت المشاجرة في مطعم الفندق وانتهت بتحرير محاضر في قسم الشرطة، ولا تزال تحريات المباحث والتحقيق في المحاضر المقدمة ساريًا حتى الآن.