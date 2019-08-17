ولا تحسبن الله غافلا.. أول رد من زينة بعد خناقة احمد عز

قررت الفنانة زينة الرد بطريقة غير مباشرة على الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها بعد اعتداء شقيقتها على النجم احمد عز بعد لقائها به بالصدفة بأحد المطاعم في الساحل الشمالي، وتبادل احمد عز وشقيقة زينة الاتهامات.



أول رد لـ زينة





وكتبت زينة من خلال ستوري موقع إنستجرام: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".



تفاصيل خناقة احمد عز وزينة



