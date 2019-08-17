طلائع الجيش يواجه أسوان وديا استعدادا لـ الدوري الممتاز

قرر البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني لفريق طلائع الجيش خوض مباراة ودية أمام فريق أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز وذلك يوم 3 سبتمبر المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.





وكان فريق أسوان أنهى معسكره بالمركز الأوليمبي بالقاهرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وانتقل إلى معسكر آخر في الاسكندرية يخوض خلاله عدة مواجهات ودية.





كان أسوان تعاقد مع إسلام رمضان مدافع الأولمبي وجلال العقدة، الظهير الأيسر لـ بتروجت، ومحمد مصطفى "ميدو" صانع ألعاب الترسانة، ونصر رمضان، لاعب وسط مصر المقاصة، وعبد العزيز الشاعر، مهاجم الداخلية، وعبد العزيز إمام، مهاجم سموحة ، ومحمود عيسى مرجان، لاعب وسط فريق تحرير أسوان.