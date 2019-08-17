ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسهيلات كبيرة من بعثة مصر للطيران بجدة لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.. صور

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:49 م
بعثه مصر للطيران
بعثه مصر للطيران في جدة
نورهان خفاجي
تسهيلات كبيرة تقدمها بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية برئاسة محمد عبد الوهاب، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

وبدأت مصر للطيران، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تكثيف رحلاتها الجوية من مطاري جدة والمدينة لعودة حجاج القرعة وجمعيات التضامن الاجتماعي وحجاج السياحة والهيئات بخلاف رحلات العمل، حيث تسير 18 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

وبدأت مصر للطيران، مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، على متن رحلات الشركة الوطنية، من مطار جدة اعتبارا منذ 14 أغسطس الحالي، واليوم بدأت من مطار المدينة المنورة، ومتوقع أن تسير نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

تسهيلات كبيرة من بعثة مصر للطيران بجدة لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.. صور
تسهيلات كبيرة من بعثة مصر للطيران بجدة لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.. صور
تسهيلات كبيرة من بعثة مصر للطيران بجدة لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.. صور
تسهيلات كبيرة من بعثة مصر للطيران بجدة لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.. صور
تسهيلات كبيرة من بعثة مصر للطيران بجدة لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.. صور
تسهيلات كبيرة من بعثة مصر للطيران بجدة لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ في المطارات المصرية.. انطلاق الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة.. 424 رحلة جوية تنقل 70 ألف حاج من المطارات السعودية.. وضابط من الجوازات وطبيب على كل طائرة لإنهاء الإجراءات

لعودة الحجاج.. مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها من المدينة المنورة.. غدا

عبر 13 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 2200 حاجا من حجاج القرعة والتضامن

18 رحلة اليوم .. مصر للطيران تكثف رحلاتها لعودة الحجاج

على متن 17 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 4 آلاف حاج من الأراضي المقدسة غدا

ترشيحاتنا

حالتان ترجعك.. برلماني يزف بشرى بشأن المحذوفين من بطاقات التموين

فاروق جعفر: من يقول إنني رشحت نفسي لتدريب الزمالك كاذب

#شيكابالا يشعل تويتر.. ومغردون: الذهب لا يصدأ

السيسى محذرا: مش هعمل محور بـ 3 مليار وأنت واخد أرض متعدى عليها ..فيديو

بعد اتهامهم بـ الاتجار بالبشر.. النائب العام يحيل 3 فنانين وممرضا للجنايات

يورجن كلوب يثير الجدل برسالة إلى إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح

الصحراء عشق أبناء مطروح للهروب من زحام الصيف.. لحم ضأن وأرز مغربي وشاى على الحطب أبرز العادات

زغاريد وحمام السلام في دورة أيقونة السيدة العذراء بجبل درنكة.. فيديو وصور