تسهيلات كبيرة من بعثة مصر للطيران بجدة لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.. صور

تسهيلات كبيرة تقدمها بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية برئاسة محمد عبد الوهاب، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.



وبدأت مصر للطيران، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تكثيف رحلاتها الجوية من مطاري جدة والمدينة لعودة حجاج القرعة وجمعيات التضامن الاجتماعي وحجاج السياحة والهيئات بخلاف رحلات العمل، حيث تسير 18 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



وبدأت مصر للطيران، مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، على متن رحلات الشركة الوطنية، من مطار جدة اعتبارا منذ 14 أغسطس الحالي، واليوم بدأت من مطار المدينة المنورة، ومتوقع أن تسير نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.



