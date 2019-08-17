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مصادرة 500 كيلو زيت طعام ونصف طن سولار فى حملة تموينية مكبرة بشوارع الغربية

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:46 م
مصادرة 500 كيلو زيت
مصادرة 500 كيلو زيت طعام ونصف طن سولار فى حملة تموينية
أحمد على
ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 500 كيلو زيت طعام ونصف طن سولار فى حملة تموينية مكبرة بمركزي سمنود والمحلة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهة الخارجين والحد من انتشار الباعة الجائلين.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط وقوات من الشرطة السرية والنظامية ضبط "سامى.ا.ع" 51 سنة صاحب سرجة بشارع السندوبي بكفر الزيات، وبحوزته نصف طن زيت طعام مجهول المصدر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك، تحرر المحضر 23572 جنح مركز كفر الزيات لسنة 2019 م.

كما تم ضبط "بهجت.م.س" 60 سنة صاحب مصنع خزف صيني بقرية محلة خلف مركز سمنود، وبحوزته نصف طن سولار مدعم من قبل الدولة، تحرر المحضر 853 جنح أمن دولة طوارئ مركز سمنود لسنة 2019م وباشرت النيابات المختصة لتحقيق فى الوقائع المشار إليها .
مصادرة 500 كيلو زيت طعام ونصف طن سولار فى حملة تموينية مكبرة بشوارع الغربية
مصادرة 500 كيلو زيت طعام ونصف طن سولار فى حملة تموينية مكبرة بشوارع الغربية
مصادرة 500 كيلو زيت طعام ونصف طن سولار فى حملة تموينية مكبرة بشوارع الغربية
مصادرة 500 كيلو زيت طعام ونصف طن سولار فى حملة تموينية مكبرة بشوارع الغربية
مصادرة 500 كيلو زيت طعام ونصف طن سولار فى حملة تموينية مكبرة بشوارع الغربية

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