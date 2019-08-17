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رياضة

سيراميكا كليوباترا يواجه الإنتاج الحربي وديا.. الخميس المقبل

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:47 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
قرر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا خوض مباراة ودية أمام منافسه الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل على ملعب المصانع الحربية، استعدادا للموسم الجديد.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد خاض عدة مباريات ودية أهمها امام جدة السعودي وفاز برباعية نظيفة وخسر أمام وادي دجلة.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة بعد منافسة شرسة مع اف سي مصر الصاعد للدوري الممتاز.

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