ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات القاهرة تأمر بخروج إرهابي في قضية ولاية سيناء من القفص أثناء المحاكمة

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:27 م
ولاية سيناء
ولاية سيناء
أحمد مهدي
تواصل الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، الاستماع لشهادة مجري التحريات في محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد ، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأمرت المحكمة بإخراج المتهم حاتم عبدالفضيل، قائد احد الخلايا التابعة لتنظيم ولاية سيناء، من القفص خلال الاستماع لشهادة ضابط الامن الوطني.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الضربات الاستباقية.. شاهد في قضية لاعب أسوان: المتهمون خططوا ولم يتمكنوا من التنفيذ

ابراهيم عيسى والغيطى والبحيرى.. ضابط أمن وطنى يكشف قوائم الاغتيال عند الإخوان

ترشيحاتنا

باحث قانوني سوري يعلق على أزمة مطعم عروس دمشق: حسابات وهمية أشعلت القضية

ميتشو لـ صدى البلد عن تدريب الزمالك: لا تعليق وأنا في طريقي لـ صربيا

بسام راضي: الرئيس السيسي يفتتح 1300 من الصوب الزراعية اليوم

مفاجأة فى تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون بـ الدورى الإنجليزى

يبدأ من 500 جنيه وفائدة كل 3 أشهر.. تعرف على مميزات حساب الشباب بـ بنك عوده

في وجود زوجته.. زوج يضرم النيران فى شقة الزوجية بالسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب

في حضن زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

تتوج بلقب ملكة جمال.. ياسمين الخطيب بـ إطلالة أنيقة بعد فوزها بالمسابقة