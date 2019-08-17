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نجاح تعاون وكالة الطاقة الذرية والفاو في تطوير الزراعة باستخدام التقنيات النووية

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:48 م
الفاو
الفاو
أ ش أ
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاح البرنامج المشترك، الذي تنفذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، للاستفادة من التقنيات النووية في تطوير الزراعة.

وقالت مصادر في الوكالة الدولية - من مقرها في العاصمة النمساوية (فيينا) اليوم /السبت/ - "إن البرنامج المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة ساهم في تحقيق طفرات إنتاجية في نحو ألفي صنف من المحاصيل الزراعية في دول آسيا والمحيط الهادئ".

وأشارت إلى استمرار التعاون والتنسيق بين وكالة الطاقة الذرية و(الفاو) من أجل البناء على هذه الطفرات الزراعية الناجحة وتوسيع النتائج الممتازة التي تحققت بالفعل.. لافتة إلى أنه في ظل النمو السكاني العالمي السريع لاسيما في دول آسيا والمحيط الهادئ يستفيد المزارعون من التقنيات النووية في تطوير أصناف محاصيل جديدة وتلبية احتياجات المزارعين وزيادة المحاصيل وإنتاج نباتات عالية الجودة يمكنها مقاومة كل من الأمراض وتغير المناخ.

ونوهت المصادر بأن التقنيات النووية حققت مساهمات واسعة في قطاع الزراعة بالصين، خاصة في تطوير زراعة وإنتاج القمح، موضحة أن الهدف النهائي هو ضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش من خلال تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات.

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