السودان بتفرح.. انطلاق مراسم توقيع الاتفاق الانتقالي في الخرطوم ..فيديو

بدأت مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير في السوان.





ويقام اليوم الحفل الرسمي والشعبي تحت شعار "فرح السودان" بحضور عدد من رؤساء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد.





ووصل عدد من الرؤساء وكبار مسئولي العديد من الدول لحضور مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير.





ومن بين المسئولين البارزين الذين يحضرون مراسم التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس جمهورية الجارة جنوب السودان، سلفا كير، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير.





ويستمر الاحتفال الرسمي نحو ساعتين، بعدها تنطلق احتفالات شعبية رتبت لها قوى "الحرية والتغيير"، في ساحة الحرية بالعاصمة السودانية.