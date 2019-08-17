ضابط في محاكمة لاعب اسوان: البلجيكي الفجيجي أحضر طائرة لتصوير العمليات في سيناء

تواصل الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، الاستماع لشهادة مجري التحريات في محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد ، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



وقال الشاهد، مجري التحريات "ضابط بقطاع الامن الوطني"، ان الاجهزة قامت برصد المتهم الهارب زهيري أحمد الفجيجي "بلجيكي من أصل مغربي" وهو المسئول عن احضار طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا للتصوير.



وتابع الشاهد ، ان الطائرة ادخلها التنظيم لاستخدامها في شمال سيناء لرصد المنشآت الأمنية وكذا تصوير عمليات التنفيذ وبالفعل احضرها المذكور وقام بتسليمها للمتهم احمد ابو سريع ومنها للمتهم أحمد هندي الذي قام بتسليمها للمتهم احمد الجيزاوي ومنها للمتهم محمد شويطر الذي ارسها الي عناصر التنظيم في شمال سيناء.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.