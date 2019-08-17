رغم إنكاره وجود عنصرية.. قاض أمريكي يحكم لصالح مصري اختصم عمدة نيويورك

أصدر قاضٍ اتحادي في مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية حكما لصالح مصري مسلم مقيم يختصم عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو؛ بسبب التعسف ضده والتضييق عليه في نيل حقوقه المكتسبة للترقي الوظيفي على خلفية أنه مسلم مولود في دولة عربية.



وأفادت صحيفة ذا نيويورك بوست الامريكية، بأنه وفقًا للوثائق التي حصلت عليها قدم المحقق عبد الكريم آبي عزب دعوى قضائية ضد المدينة بقيمة 7 ملايين دولار العام الماضي، مدعيا أنه تعرض مرارا وتكرارا لتأخر ترقيته - ونقله في وقت لاحق - بسبب معتقده الديني ولأنه ولد في مصر، رغم حصوله على تصنيفات عالية على مستوى الأداء باستمرار



ولم يتلق المدعي ترقية منذ أخر مرة وصل فيها إلى منصب محقق من الدرجة الثانية في عام 2008، وفقا للدعوى التي أقامها



وقال القاضي جون كيلتل في 8 أغسطس، قبل الحكم، إن جزءًا من الدعوى يمكن المضي قدمًا فيه، حيث أن المدعي يشكو من تأخر ترقيته رغم ترقية 26 من 30 من محققي إي بي يو، وجميعهم من غير المسلمين وغير المصريين، وفق الصحيفة.



ويحدد المدعي أربع حالات لأشخاص تم ترقيتهم من غير المسلمين وغير المصريين، على الرغم من أن كل واحد منهم كان يفرق عنه في الحداثة الوظيفية ما بين ثلاث وست سنوات، في المرتبة الأدنى من درجة المدعي التي يشغلها، عند ترقيتهم.



وأشاد مارشال بيلوفين، محامي عزب، والذي يمثل أيضا محققين سابقين في الاتحاد البرلماني الأوروبي ممن رفعوا دعاوى مماثلة ضد عمدة المدينة ذاتها، قائلا «لقد فهم القاضي الأمر بشكل صحيح».



وأضاف: كان القاضي يصر على الهدف من الدعوى عندما أشار إلى أن شكوى المحقق عزب هي في الحقيقة تأخر ترقيته، بينما أصدر الحكم لصالحه جزئيًا، متجاهلًا مزاعم وجود بيئة عمل معادية.

