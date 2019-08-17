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قادة حماس يريدون نتنياهو.. تصريحات مثيرة لنائب بالكنيست

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:22 م
قادة حماس يريدون
قادة حماس يريدون نتنياهو
سمر صالح
قال عضو الكنيست الإسرائيلي عمير بيرتس إن "قادة حركة حماس يريدون نتنياهو، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن كرسي نتنياهو أكثر أهمية له من أن يعيش سكان غلاف غزة بأمان".

وبحسب موقع "مفزاك لايف" العبري، أضاف بيرتس، أن "القبة الحديدية قامت بعملها واعترضت الصواريخ التي أطلقت من غزة، لكنها لا تستطيع تهدئة التوتر الذي بات يمثل الحياة الروتينية لسكان الجنوب".

واعتبر بيرتس أن "نتنياهو يخدع نفسه عندما يظن بأن سكان غلاف غزة لا يدركون أنهم في أسفل أولوياته، وأنهم سوف يدعمونه في الانتخابات".

وعلقت حركة حماس على الهجمات الإسرائيلية التي طالت عدة أهداف في قطاع غزة بعد مزاعم إسرائيلية بإطلاق صاروخ على سديروت اعترضته القبة الحديدية.

وحسب موقع "والاه" العبري، أنحركة حماس قالت اليوم السبت إن الهجوم الإسرائيلي هو عدوان وتصعيد يهدف إلى صرف الأنظار عن الأعمال الشجاعة في الضفة الغربية التي تربك إسرائيل وتعمق أزمتها الداخلية.

وحسب الموقع، جاء ذلك بعد إطلاق صاروخ على إسرائيل اعترضته القبة الحديدية خلال الليلة الماضية وعلى إثره هاجم سلاح الجو الإسرائيلية بنية تحتية تحت الأرض في قطاع غزة.

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