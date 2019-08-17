الجنايات تستكمل الاستماع لشهادة ضباط الأمن الوطني في محاكمة لاعب أسوان

تستكمل الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، الاستماع لأقوال الشهود في محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد ، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



واستدعت المحكمة الشاهد النقيب احمد محمد محمود الضابط بالامن الوطني، والذي أكد انه قام بإلقاء القبض على أحد المتهمين.



وعقب ذلك استدعت المحكمة الشاهد الثالث المقدم اسامة المصري الضابط بقطاع الأمن الوطني، للاستماع لشهادته والذي قال لا اتذكر بأنني قمت بإجراء تحريات حول القضية، وانما قمت بالقبض على عضو التنظيم محمد جودة محمد واخر يدعي سامح حامد القناوي.



وأضاف الشاهد أسامة المصري، ان السند القانوني لضبط المتهمان كان اذنا من النيابة العامة، وانه قرر بالتحقيقات بتواجد اعيرة نارية وأوراق تنظيمية ولكنه لا يتذكر جيدا تفاصيل هذه المضبوطات.



وكشفت التحقيقات أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.