استعدادا لـ الزمالك.. المقاصة يواجه القناة والمصري بمعسكر الإسماعيلية

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، موعد المباراتين الوديتين للفريق الفيومي أمام القناة والمصري بمعسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية في اطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد ومباراة الزمالك في كأس مصر التي ستقام يوم 28 أغسطس الجاري.



ويلعب المقاصة، غدا الأحد أمام فريق القناة في ثاني اللقاءات الودية له بمعسكر الإسماعيلية، بينما يلعب مع المصري يوم الأربعاء في ختام المعسكر .



ويعود فريق المقاصة الى القاهرة ، مساء يوم الخميس المقبل ، لاستكمال تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي استعدادا لملاقاة الزمالك في مباراة دور ال 8 لبطولة كأس مصر باستاد السلام بالقاهرة .



وأفتتح المقاصة مبارياته الودية، أمس الجمعة بمعسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية بالتعادل مع المريخ انتهت بالتعادل 1/1 .