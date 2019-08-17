القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم لأول مرة.. ونواب: لدينا الأجدر.. وقادرون على التقدم فى المراكز حتى نصل إلى الـ50

نتمنى أن تصبح جامعاتنا ضمن الـ10 الأفضل على مستوى العالم

- برلمانية:

تصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم إنجاز كبير

- نائب:

نأمل أن تعود الجامعات المصرية للتصنيف العالمى





وطالب نواب البرلمان الجامعات المصرية الأخرى بأن تحذو حذو جامعة القاهرة حتى نرى أكثر من جامعة مصرية فى التصنيف خلال العام المقبل، خاصة فى ظل اهتمامنا بتطوير الجامعات خلال العامين الماضيين.



فى البداية أشاد النائب هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بتصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم وفق التصنيف الصيني لعام 2019 ، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة شهدت خلال السنوات الماضية فترة من الإهمال من جانب بعض رؤساء الجامعات.



وأشار أباظة فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أننا قد نكون بعيدا عن معايير التقييم للجامعات المصرية، إلا ان الرئيس السيسى والقيادة السياسية اظهر اهتمامهم بتطوير الجامعات وظهر ذلك فى عهد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى السابق والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحالى.



وأكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن جامعتنا بدأت تعتمد على الجانب العلمى والبحوث التطبيقية والاعتماد على المناهج وأساتذة الجامعات ، مشيرا إلى أنه على الرغم من تقدم جامعة القاهرة فى هذا التصنيف إلا أننا غير راضيين عنه.



وأوضح أننا نتمنى ان تصنف مصر خلال الفترة المقبلة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم.



من جانبها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه لأول مرة يتم تصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم وفق التصنيف الصيني لعام 2019، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعتبر إنجازا كبيرا لجامعة القاهرة، ونحن قاردين على أن نتقدم فى المراكز حتى نصل فى التصنيف إلى رقم 50.



وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أننا يجب أن نضع هذا التصنيف فى اعتبارنا، مشيرا إلى أن مصر كانت ضمن هذا التصنيف ضمن 500 جامعة خلال السنوات السابقة، ثم عادت مرة اخرى لتتواجد ضمن الـ300 فى التصنيف.



وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن عودة جامعة القاهرة إلى التصنيف يعتبر إنجازا حتى تستعيد مكانتها مرة أخرى، مطالبا الجامعات المصرية الأخرى بأن تحذو حذو جامعة القاهرة حتى نرى أكثر من جامعة مصرية فى التصنيف خلال العام المقبل، خاصة فى ظل اهتمامنا بتطوير الجامعات خلال العامين الماضيين.



بدوره قال النائب مصطفى كمال الدين حسين ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا نؤيد أى شيء إيجابى لصالح التعليم الجامعى فى مصر ، مشيرا إلى أن تصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم وفق التصنيف الصيني لعام 2019 ، يأتى فى إطار جزئية معينة فى التعليم الجامعى تتعلق بالبحوث العلمية.



وأشار كمال الدين حسين فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن كلا من جامعتى القاهرة وعين شمس كانت من ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم ، ولكننا فقدنا هذه المكانة خلال الفترة الماضية.



وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا نأمل تعود الجامعات المصرية للتصنيف العالمى مرة اخرى كما كانت عليه خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى تحقيق نهضة علمية فى الجامعات المصرية على كل المستويات.



كانت جامعة القاهرة نجحت لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والتواجد بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة والتي تواجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

أشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم وفق التصنيف الصيني لعام 2019، مؤكدين أنه لأول مرة يتم تصنيف جامعة القاهرة بهذا الشكل، كما أن هذا التصنيف يعتبر إنجازا كبيرا لجامعة القاهرة، ونحن قادرون على أن نتقدم فى المراكز حتى نصل فى التصنيف إلى رقم 50.