فرج عامر: مشروع الصوب الزراعية يسد احتياجات 20 مليون مصري

أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع 1300 من الصوب الزراعية، على مساحة 10 آلاف فدان، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تسعى لاستغلال الموارد وترشيد استخدامها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري.





وأكد عامر فى بيان صحفى له أن المشروع يسد احتياجات 20 مليون مصري، ويساهم في تحقيق إنتاجية أفضل للمواد الغذائية في مصر، والعمل على تلاشي كافة الإشكاليات الخاصة بالحاصلات الزراعية.





ولفت إلى أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، مما جعله المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.



