ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 100 سنة.. باحث يوثق مناطق سعودية مر عليها عشرات السنين

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:19 م
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا قام أحد الباحثين السعوديين بالتقاطها لعدة مناطق متفرقة في صحراء المملكة ليقارن بين الصور الملتقطة حديثا وشكل هذه المناطق منذ 100 عام تقريبا.

حسب ما ورد في "العربية. نت" فأن الباحث أراد عقد مقارنة بين صورًا نشرها رحالة ومستشرقين لأماكن متفرقة في صحراء المملكة قديمًا قبل عشرات السنين، والمقارنة بين القديم والجديد، في مشهد يوضح أن الصحراء احتفظت بكل معالمها رغم مرور الزمن عليها.

وانتشرت تلك الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحققت رواجا منقطع النظير للسياحة السعودية لأنها قامت بالترويج لتلك المناطق التي لم يلتفت إليها البعض من قبل.

جدير بالذكر أن الجغرافيين أيضا انتبهوا لتلك المناطق والمختصين بالنباتات البرية والمهتمون بالصحراء.
بعد 100 سنة.. باحث يوثق مناطق سعودية مر عليها عشرات السنين
بعد 100 سنة.. باحث يوثق مناطق سعودية مر عليها عشرات السنين
بعد 100 سنة.. باحث يوثق مناطق سعودية مر عليها عشرات السنين
بعد 100 سنة.. باحث يوثق مناطق سعودية مر عليها عشرات السنين
بعد 100 سنة.. باحث يوثق مناطق سعودية مر عليها عشرات السنين

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكايات على قطع من القماش.. شاهد براعة المصريين القدماء فى غزل المنسوجات بمتحف النسيج

ترشيحاتنا

أول رد من فهرية أفجان بعد السخرية من وزنها

في وجود زوجته.. زوج يضرم النيران فى شقة الزوجية بالسلام

يورجن كلوب يثير الجدل برسالة إلى إيران

لماذا أراد ترامب شراء جرين لاند أكبر جزيرة في العالم؟

#هندعم_طارق.. رمضان صبحي ومعلول يشاركان في جمع ٧ ملايين لعلاج ابن الإسماعيلية

منها كوكتيل الجمبرى.. 10 وصفات سحرية هتاكلها ومش هتتخن ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريعها يعالج مرضى السرطان.. خاتم مجموعة اليسا Never Give Up يبهر متابعيها

شفاف وبفتحة طويلة.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تثير الجدل في لبنان

بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح