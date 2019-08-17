بعد 100 سنة.. باحث يوثق مناطق سعودية مر عليها عشرات السنين

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا قام أحد الباحثين السعوديين بالتقاطها لعدة مناطق متفرقة في صحراء المملكة ليقارن بين الصور الملتقطة حديثا وشكل هذه المناطق منذ 100 عام تقريبا.



حسب ما ورد في "العربية. نت" فأن الباحث أراد عقد مقارنة بين صورًا نشرها رحالة ومستشرقين لأماكن متفرقة في صحراء المملكة قديمًا قبل عشرات السنين، والمقارنة بين القديم والجديد، في مشهد يوضح أن الصحراء احتفظت بكل معالمها رغم مرور الزمن عليها.



وانتشرت تلك الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحققت رواجا منقطع النظير للسياحة السعودية لأنها قامت بالترويج لتلك المناطق التي لم يلتفت إليها البعض من قبل.



جدير بالذكر أن الجغرافيين أيضا انتبهوا لتلك المناطق والمختصين بالنباتات البرية والمهتمون بالصحراء.