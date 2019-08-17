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أخبار العالم

سقوط مزيد من القتلى المدنيين مع اتساع نطاق هجوم في شمال غرب سوريا

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:08 م
اثار الدمار في سوريا
اثار الدمار في سوريا
رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون محليون اليوم السبت إن ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 24 مدنيا منهم 11 طفلا على مدى اليومين الماضيين في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه جماعات المعارضة في تصعيد لهجوم تدعمه روسيا.

وأضاف المرصد أن ضربة جوية لقرية دير في صباح اليوم أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص معظمهم أطفال. وكانت ضربات جوية لقرية حاس أمس الجمعة أسفرت عن مقتل 13 مدنيا. وأوضح ناشطون محليون والمرصد أن من بين القتلى امرأة حبلى.

وكان الضحايا يحاولون الوصول إلى ملاذ آمن بعد فرارهم من مكان آخر.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن هدف الحكومة هو إجبار المدنيين على الفرار من مناطق‭‭ ‬‬كانت أهدأ نسبيا في إطار التصعيد العسكري الذي بدأ في أواخر أبريل

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