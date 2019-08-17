الفلاحين عن مشروع الصوب الزراعية: يعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بمشروع إنشاء الصوب الزراعية الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمرحلتيه الأولى والثانية من المشروع القومي للزراعات المحمية بالصوب الزراعية، والذي سوف يساهم في زيادة حجم المنتجات الزراعية بمصر، وتوفير المياه، بجانب عدد من الفوائد التي ستجنيها مصر مستقبلا، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.



من جانبه قال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، أن المشروع يعادل إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.



وأشار عبدالستار، الى ان الافتتاح الجديد يأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.



وتابع: " يعد مشروع الصوب الزراعية خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأن مشروعات الصوب الزراعية تحقق معدلا كبيرا في الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضي، فضلًا عن توفير المياه في ريها لاعتمادها على الري بالتنقيط،وينعكس مشروع الصوب الزراعية على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات، فضلا عن انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليا، وتستخدم في زراعة الموالح والفواكه والخضراوات ولا تستخدم في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالأرز والقمح، وأن المستهدف من مشروعات الصوب الزراعية خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ نحو مليون صوبة زراعية".