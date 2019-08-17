استبعد قيادات حزبه.. نتنياهو يكشف عن ورثته في رئاسة وزراء إسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وريثه في رئاسة الوزراء في حال عدم تمكنه من الفوز في انتخابات الكنيست المقبلة.



وذكر "والاه" العبري أن نتنياهو بدأ التفكير بصوت عال عمن يشغل منصبه في رئاسة الوزراء، في حال فشله في الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست رقم 22، والمقررة في السابع عشر من سبتمبر المقبل.



وأورد الموقع الإلكتروني العبري "والاه" أن نتنياهو بدأ يحدد عددا من الشخصيات الإسرائيلية الذين قد يخلفونه في قيادة البلاد، في حال غاب عن المشهد السياسي لأي سبب كان، وكشف في لقاءات مغلقة عن أسماء المرشحين الأكثر تفضيلا لديه.



وكشفت طال شيلو، المحللة السياسية لموقع "والاه" في تقريرها المطول عن شخصيات اختارها نتنياهو لخلافته، ومن بينهم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، رون درمر، ورئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، بدعوى أنهما الأكثر ملاءمة.



وأوضح الموقع العبري أن عددا من كبار الساسة الإسرائيليين أعربوا عن تفاجئهم في الآونة الأخيرة لسماع نتنياهو يذكر أسماء الرجلين، وهما أمناء سره، باعتبارهما ورثة محتملين لقيادة إسرائيل، دون أن يذكر أي من قادة حزبه، الليكود، الذي يترأسه.