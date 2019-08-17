شباب القليوبية تنظم مشروع الحدائق لتشجيع ممارسة الرياضة بالمتنزهات.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية "إدارة الرياضة" مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية، والذى تم تنفيذه بحديقة مجلس مدينة القناطر بمدينة القناطر الخيرية وحديقة الجامع الكبير بمدينة العبور وحديقة الطفل ببنها.



وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة إن المشروع يهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة فى الحدائق والمتنزهات العامة تشجيعا للسياحة الداخلية وتنشيطا لممارسة رياضة الجرى والمشى والألعاب الرياضية الخفيفة لخلق جيل نشط واعى بأهمية الرياضة فى حياة الإنسان.



وأشار إلى أن البرنامج ينفذ برعاية وزارة الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وإشراف عام وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف محمد عزازى مدير إدارة الرياضة بالمديرية.

