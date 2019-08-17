علم مصر يزين قمة ملعب أستون فيلا قبل مواجهة بورنموث

تواجد علم مصر أعلى ملعب " فيلا بار" معقل فريق أستون فيلا، قبل ساعات قليلة من مواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، صورة لعلم لمصر وهو يظهر فيها أعلى ملعب الفريق وبجواره علم بريطانيا وأمريكا".



وتعود ملكية أستون فيلا إلى رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، والأمريكي ويسلي إدنسون.



ويضم فريق أستون فيلا الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه.



يذكر أن أستون فيلا خسر المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي، أمام توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في مواجهة شهدت ظهور المحمدي وتريزيجيه.

