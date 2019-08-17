ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علم مصر يزين قمة ملعب أستون فيلا قبل مواجهة بورنموث

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:14 م
علم مصر يزين ملعب
علم مصر يزين ملعب فيلا بارك
محمد السعيد
تواجد علم مصر أعلى ملعب " فيلا بار" معقل فريق أستون فيلا، قبل ساعات قليلة من مواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، صورة لعلم لمصر وهو يظهر فيها أعلى ملعب الفريق وبجواره علم بريطانيا وأمريكا".

وتعود ملكية أستون فيلا إلى رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، والأمريكي ويسلي إدنسون.

ويضم فريق أستون فيلا الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه.

يذكر أن أستون فيلا خسر المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي، أمام توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في مواجهة شهدت ظهور المحمدي وتريزيجيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهات مصرية فى الدورى الإنجليزي.. تعرف على موعد لقاءات تريزيجيه والنني ومحمد صلاح

المحمدي وتريزيجيه يقودان أستون فيلا أمام تشارلتون أثلتيك

المحمدى دون تغيير وتريزيجيه برقم جديد فى أستون فيلا .. تفاصيل

تريزيجيه يواجه توتنهام اليوم مع أستون فيلا

في اول ظهور رسمي.. تريزيجيه يقود استون فيلا أمام توتنهام

ملخص لمسات أول ظهور لـ تريزيجيه مع استون فيلا أمام توتنهام .. فيديو

ترشيحاتنا

#شيكابالا يشعل تويتر.. ومغردون: الذهب لا يصدأ

الأزهر يحذر من عمل يتكاسل عنه الكثير من المُصلين له ثواب حج وعمرة وصدقة

بعد اتهامهم بـ الاتجار بالبشر.. النائب العام يحيل 3 فنانين وممرضا للجنايات

بفستان قصير ومكياج ناعم.. إطلالة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلاده.. صور

أمير مرتضى: سأحمي لاعبي الزمالك وكونك لاعب سابق لا يعني أنك خبير.. فيديو

أول رد من فهرية أفجان بعد السخرية من وزنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريعها يعالج مرضى السرطان.. خاتم مجموعة اليسا Never Give Up يبهر متابعيها

شفاف وبفتحة طويلة.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تثير الجدل في لبنان

بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح