نصر الله يحذر الولايات المتحدة من مهاجمة إيران

حذر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الولايات المتحدة من مهاجمة إيران، مشيرًا إلى أنها ستكون إعلان حرب لجميع أعضاء "محور المقاومة"، والذي يشمل، حسب كلامه، لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن.



وأكد كذلك أن مثل هذه الأعمال العدائية ستكون مكلفة بالنسبة لواشنطن.



وعلى الرغم من التوترات المستمرة بين طهران وواشنطن، فقد ندد البلدان بخيار الحرب مع بعضهما بعضا.



وحذرت إيران الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا من أنه إذا قررت مهاجمة البلاد، فقد تنقلب المنطقة بأكملها ضدها.