إسرائيل تشتعل.. الحرائق تلتهم 2500 دونم من حدود الاحتلال

نشر موقع "والاه" العبري اليوم السبت تفاصيل الحرائق التي تشعل إسرائيل.



وقال الموقع إن النيران التهمت 2500 دونم من محمية سوسيتا الطبيعية في مرتفعات الجولان على حدود الاحتلال جراء حريق اندلع منذ الليلة الماضية.



وأوضح موقع "والاه" العبري، أن الحرائق اندلعت نتيجة الحرارة الشديدة أمس وامتدت على مساحات طوال الليل، وفي الساعات الماضية تم السيطرة عليها بعد تكاثف جهود فرق الإطفاء.



جديرًا بالذكر أن الأيام الماضية شهدت اندلاع المزيد من الحرائق فى دولة الاحتلال والتي كبدت تل ابيب خسائر بالملايين.