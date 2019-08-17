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غامر بحياته.. شاب تونسي شجاع يثير ضجة إعلامية في باريس لهذا السبب

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:51 م
الشاب التونسي محمد
الشاب التونسي محمد سيف العياري
مريم صليب
تعتبر الشجاعة و الشهامة من شيم الرجال، و تختبر تلك الصفات في المواقف الصعبة التي يتعرض لها البعض في المواقف اليومية.

الشاب التونسي محمد سيف العياري، أثار ضجة إعلامية في باريس بعد الموقف النبيل الذي قام به، و قامت وسائل إعلامية و صحفية بتكريمه بسبب موقف نبيل له حسب ما ورد في وسائل الإعلام في باريس .

الشاب التونسي غامر بحياته وأنقذ امرأة من الغرق في أحد الانهار في باريس بعد أن انحرفت سيارتها عن السير و سقطت في أحد الانهار ، على الفور قفز الشاب في المياه لإنقاذ السيدة لأنه كان يتوقع أن السيارة تحمل أطفالا أيضا .

قامت وسائل إعلامية في باريس بتسليط الضوء على ذلك الشاب الشهم و توثيق عمله البطولي ، كرمته عمدة باريس بعد أن أنقذ حياة تلك المرأة .

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