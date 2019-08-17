إحباط 3 محاولات تهريب على رحلات مصرية في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب 3 في مطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من السبائك والمشغولات الذهبية والأقراص المخدرة وأجهزة التنصت ومستلزماتها مع ركاب قادمين من الخارج.



ففى المحاولة الأولى، خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 967 القادمة من الشارقة، تم الاشتباه فى الراكب المصرى "م . م . ح" والذى بدا عليه علامات القلق والارتباك، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 3 سبائك ذهبية بوزن 500 جرام و400 جرام من المشغولات الذهبية المتنوعة بإجمالي وزن كيلو و900 جرام مخبأة داخل شنطة هاندباج.



وفى محاولة ثانية، بعد إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة بورود معلومات سرية بمحاولة الراكب المصرى "ا . م . ع"، القادم على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، تهريب مواد مخدرة ممنوعة، وتم تفتيش حقائبه وتبين وجود 201 قرص ترامادول مخبأ بين طيات الملابس داخل حقائبه.



وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 959 القادمة من جوانزو، تم الاشتباه فى الراكب "م . م .ن" مصرى الجنسية، وبتفتيش أمتعته تبين وجود 44 ساعة ماركة أبل وسامسونج مزودة بكاميرا وبها مكان لشريحة الهواتف المحمولة و225 كارت ميموري و187 جراب كارت ميموري و52 شاحن ساعة و300 استيك ساعه بإجمالي 809 قطع مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه وتحت ملابسه الداخلية.



قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.