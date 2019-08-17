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منوعات

عارية تحت ملابس شفافة.. محام مصري يطارد جنيفر لوبيز

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:10 م
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
آية جمعة
سلطت وكالة "سبوتنك" الروسية الضوء على القضية التي أثارها المحامي المصري سمير صبري، والتي تفيد بمنع جنيفر لوبيز من دخول مصر.

وطالب سمير، المعروف بمقاضاة المشاهير، بمنع النجمة الأمريكية من دخول مصر مرة أخرى بعد حفلها في مدينة العلمين، وذلك لأنه يرى أن الملابس التي ارتدتها خلال الحفل تنتهك القواعد المحلية.

وقال سمير: إنه سيقدم شكوى ضد منظمي حفلات لوبيز إلى المدعي العام، مدعيا أن المغنية كانت عارية، وأن ملابسها الشفافة تنتهك قواعد الآداب العامة في مصر.

وجادل المحامي أيضًا بأنه كان من غير المناسب إقامة الحفل خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر ذي الحجة، وقال إنه من غير المقبول أن يكون بعض الناس (يؤدون طقوس دينية) في جبل عرفات بينما يشاهد آخرون نجما يرتدي ملابس مثيرة للجدل.

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