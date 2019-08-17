عارية تحت ملابس شفافة.. محام مصري يطارد جنيفر لوبيز

سلطت وكالة "سبوتنك" الروسية الضوء على القضية التي أثارها المحامي المصري سمير صبري، والتي تفيد بمنع جنيفر لوبيز من دخول مصر.





وطالب سمير، المعروف بمقاضاة المشاهير، بمنع النجمة الأمريكية من دخول مصر مرة أخرى بعد حفلها في مدينة العلمين، وذلك لأنه يرى أن الملابس التي ارتدتها خلال الحفل تنتهك القواعد المحلية.





وقال سمير: إنه سيقدم شكوى ضد منظمي حفلات لوبيز إلى المدعي العام، مدعيا أن المغنية كانت عارية، وأن ملابسها الشفافة تنتهك قواعد الآداب العامة في مصر.



