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رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلى فى كأس مصر

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:46 م
بيراميدز
بيراميدز
القسم الرياضى
يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع نظيره فريق بيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

ويخوض الفرنسي ديسابر ثانى مبارياته الرسمية مع بيراميدز بعد توليه مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة الماضية.

من المتوقع أن يبدأ بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خد الدفاع : على جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى ورجب بكار

خط الوسط: ندونجا وتراروي وعبد الله السعيد

خط الهجوم: لومالا وإبراهيم حسن وأحمد علي.

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