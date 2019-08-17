بسكين وذخيرة وواقي ضد الرصاص.. مختل يهاجم السفارة الإسرائيلية بواشنطن

أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية بأنه تم العثور على رجل بالقرب من السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة يرتدي سترة مضادة للرصاص وبحوزته سكين، ويعتقد أنه حاول مهاجمة السفارة.





وذكرت الشبكة أن الرجل كان يحمل سكينا، وعثر على ذخيرة في سيارته، لكن دون سلاح، وفقًا للخدمة السرية، وكان الرجل يتحدث دون تناسق، ولا يستطيع العملاء تحديد ما إذا كان يخطط لشيء ما.





وفقًا للتقرير المنشور على فوكس نيوز، تدخل جهاز الأمن السري بعد أن أبلغ موظفو السفارة عن رجل يتصرف «بشكل مثير للريبة».





وعندما اعتقل العملاء الرجل المشبوه، كان يتمتم بكلمات لا معنى لها في محادثة مع الضباط، وتم السيطرة على الوضع وضبط عيارين من نوع ريمنجتن بعد تفتيش السيارة التي كان يستقلها.



