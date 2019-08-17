بهذه الطريقة.. يؤثر الشعور بالإجهاد على الشباب

قال خبراء: إن الشباب الذين يعانون من الضغط الشديد قد يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني في وقت لاحق من حياتهم.





وأضاف الخبراء أن التعرض للضغط الشديد التي قد يواجهها الشباب يمكن أن تسبب في زيادة كل من ضغط الدم وإنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي يتسبب في الشعور بالإجهاد، مما يسبب الإصابة بأمراض القلب، والسكري.





وأضافت أن الشباب ربما يكونون معرضين بشكل خاص لأن أدمغتهم تعتبر أكثر عرضة للتغيير خلال العقدين الأولين من الحياة.





ويحذر مدير الصحة الخيرية الدكتور جو بيبي من أن تعرض الشباب للضغط الشديد، يمكن أن يتسبب في حدوث التوتر بسهولة، وهو ما يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول، والذي يعتبر السبب الأول في الإصابة بالأمراض المميتة.



