اخبار الفن والفنانين.. تطورات حالة هيثم شاكر وزينة ترد على هجوم احمد عز

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
أحمد فلوكس يكشف حقيقة هجومه على الصحافة
أكد الفنان أحمد فلوكس أنه لم يهاجم مهنة الصحافة مؤخرًا بل انتقد نوعية أخبار تنشر بالمواقع الإلكترونية بحثًا على نسب القراءة العالية والترافيك.
ولا تحسبن الله غافلا.. أول رد من زينة بعد خناقة احمد عز
قررت الفنانة زينة الرد بطريقة غير مباشرة على الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها بعد اعتداء شقيقتها على النجم احمد عز بعد لقائها به بالصدفة بأحد المطاعم في الساحل الشمالي، وتبادل احمد عز وشقيقة زينة الاتهامات.
تعرف على حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل الحفرة
كشف موقع gecce التركي عن انطلاق جزء جديد من مسلسل الحفرة والذي تمكن الجزء الأول والثاني منه من تحقيق نجاح كبير .
أول رد من فهرية أفجان بعد السخرية من وزنها
تعرضت النجمة التركية فهرية افجان ، من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول صور لها بعد مرور شهور من إنجاب طفلها الأول من زوجها بوراك اوزوجيفيت ، وظهرت فهرية أفجان ، من خلال الصور بوجه منتفخ ووزن زائد مما صدم جمهورها خصوصًا وأنها كانت معروفة برشاقتها وجمالها.
بعد إعلان إصابته بالسرطان .. شذى تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر
أثارت الفنانة شذى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن تطورات الحالة الصحية للنجم هيثم شاكر بعد إعلان إصابته بالسرطان منذ سنوات وتعافيه .
أحمد فلوكس يكشف حقيقة هجومه على الصحافة
أكد الفنان أحمد فلوكس أنه لم يهاجم مهنة الصحافة مؤخرًا بل انتقد نوعية أخبار تنشر بالمواقع الإلكترونية بحثًا على نسب القراءة العالية والترافيك.
ولا تحسبن الله غافلا.. أول رد من زينة بعد خناقة احمد عز
قررت الفنانة زينة الرد بطريقة غير مباشرة على الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها بعد اعتداء شقيقتها على النجم احمد عز بعد لقائها به بالصدفة بأحد المطاعم في الساحل الشمالي، وتبادل احمد عز وشقيقة زينة الاتهامات.
تعرف على حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل الحفرة
كشف موقع gecce التركي عن انطلاق جزء جديد من مسلسل الحفرة والذي تمكن الجزء الأول والثاني منه من تحقيق نجاح كبير .
أول رد من فهرية أفجان بعد السخرية من وزنها
تعرضت النجمة التركية فهرية افجان ، من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول صور لها بعد مرور شهور من إنجاب طفلها الأول من زوجها بوراك اوزوجيفيت ، وظهرت فهرية أفجان ، من خلال الصور بوجه منتفخ ووزن زائد مما صدم جمهورها خصوصًا وأنها كانت معروفة برشاقتها وجمالها.
بعد إعلان إصابته بالسرطان .. شذى تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر
أثارت الفنانة شذى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن تطورات الحالة الصحية للنجم هيثم شاكر بعد إعلان إصابته بالسرطان منذ سنوات وتعافيه .