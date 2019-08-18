برلماني: القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بالعلم

قال النائب هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن احتفالية عيد العلم والتى من المقرر إقامتها اليوم الأحد تؤكد على اهتمام الرئيس السيسى والقيادة السياسية وقناعتهم بأهمية العلم.



وأشار أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قناعة من القيادة السياسية بأن لن تكون هناك حياة كريمة إلا من خلال الارتقاء بالعلم ، متمنيا أن يكون هناك تطوير فى البحث العلمى بالجامعات المصرية حتى تعود جامعاتنا إلى مقدمة التصنيف العالمى مرة اخرى.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية عيد العلم، اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية؛ لتكريم علماء مصر الحاصلين على جوائز الدولة.



ويشهد الحفل تكريم 3 علماء من الحاصلين على جوائز النيل، وهم الدكتور محمد صبح أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور نبيل سليم أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وجمال الدين أبو السرور أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر.



كما يشهد الحفل تكريم 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيا حصلوا على جوائز الدولة التقديرية، وهم: (نبيل صالح أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وهاني الشيمي أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وأسامة بداري أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وتيمور أبو هنيدي أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، وشريف قنديل أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، ودسوقي عبدالحليم أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية برج العرب، وهشام العناني أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة).



وتتضمن أسماء المكرمين أيضًا: (أمير عطية أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومحمد سالم أستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، وطارق الديسطي أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك جامعة المنصورة، وصلاح عبيه أستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإيمان خضر أستاذ متفرع بكلية الطب جامعة أسيوط، ومحمود النحاس أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، ورجاء منصور مديرة المركز المصري لأطفال الأنابيب، ومها محمود أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث).

