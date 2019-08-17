هدوء في شوارع كشمير بعد حملة أمنية مستمرة منذ نحو أسبوعين

ظلت شوارع مدينة سريناجار في إقليم جامو وكشمير في شمال الهند هادئة اليوم السبت (17 أغسطس آب) وسط حملة أمنية جارية أبقت على المتاجر مغلقة وعلى الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة.



وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وحظرت التجمعات العامة في كشمير هذا الشهر قبل أن تلغي نيودلهي الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بموجب الدستور الهندي لمنع الاحتجاجات الحاشدة.



وقالت السلطات أمس الجمعة (16 أغسطس) إنها ستبدأ في إعادة عمل خطوط الهاتف في المنطقة لكنها لم تحدد متى ستكتمل عمليات إعادة الخدمات.



وأثار إغلاق وادي كشمير، الذي يقطنه نحو سبعة ملايين نسمة، انتقادات واسعة لكن بدا أن الحكومة نجحت بذلك في عزل أي احتجاجات.