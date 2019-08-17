بيل وبنزيما يقودان الهجوم.. تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: تيو كورتوا



خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران- أودرزيولا.



خط الوسط: توني كروس - كاسميرو - لوكا مودريتش.



خط الهجوم: جاريث بيل- فينيسوس - كريم بنزيما.