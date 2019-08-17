اهم الاخبار| سر سؤال الرئيس السيسي المفاجئ.. حرائق إسرائيل.. تفاصيل إزالة 85 تطبيقًا من متجر جوجل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسى: النبى ميرضاش إن شارع يقف بسبب مسجد..والجوامع والكنائس لا تبنى على أرض حرام
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مسجد مقام سيدي أبو الهوي يعوق حركة محور المحمودية، والكوبري الذي سيتم إنشاؤه يجب أن يسير عبر هذه المنطقة التي يقع فيها المقام، مؤكدًا «والله والله النبي محمد ميرضاش بكده، ان الطريق يتعطل علشان الناس فاهمة إنه لا يليق، وإحنا قولنا شوفوا مكان جديد لنقل المقام إلى مكان آخر أفضل».
خلال افتتاحه 1300 صوبة زراعية.. سر سؤال الرئيس السيسي المفاجئ.. فيديو
أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملاحظاته خلال تفقده مشروع الصوب الزراعية الجديدة بقاعدة محمد نجيب لافتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.
لحماية مستخدميها .. جوجل تزيل 85 تطبيقًًا من متجرها .. تفاصيل
قامت شركة جوجل "Google" الأمريكية، بإزالة 85 تطبيقًا من متجر تطبيقات أندرويد المملوك لها جوجل بلاي "Google Play"، وذلك بعد أن وجد باحثو شركة الأمن تريند مايكرو "Trend Micro" العشرات من التطبيقات الدعائية متخفية في شكل تطبيقات لتحرير الصور والألعاب وغيرها.
تعيين الفريق مميش مستشارا للرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.
إسرائيل تشتعل.. الحرائق تلتهم 2500 دونم من حدود الاحتلال
نشر موقع "والاه" العبري اليوم السبت تفاصيل الحرائق التي تشعل إسرائيل.
بعد إعلان إصابته بالسرطان .. شذى تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر
أثارت الفنانة شذى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن تطورات الحالة الصحية للنجم هيثم شاكر بعد إعلان إصابته بالسرطان منذ سنوات وتعافيه.
مدبولى: العلاقات المصرية السودانية تشهد طفرة في جميع القطاعات.. فيديو
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تسعى دائما لتكون سندا لخيارات دولة السودان الشقيقة دون التقيد بالحدود الجغرافية التي تفصلنا، حيث تمتد أواصر علاقتنا بامتداد التاريخ المشترك.
السيسى: النبى ميرضاش إن شارع يقف بسبب مسجد..والجوامع والكنائس لا تبنى على أرض حرام
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مسجد مقام سيدي أبو الهوي يعوق حركة محور المحمودية، والكوبري الذي سيتم إنشاؤه يجب أن يسير عبر هذه المنطقة التي يقع فيها المقام، مؤكدًا «والله والله النبي محمد ميرضاش بكده، ان الطريق يتعطل علشان الناس فاهمة إنه لا يليق، وإحنا قولنا شوفوا مكان جديد لنقل المقام إلى مكان آخر أفضل».
خلال افتتاحه 1300 صوبة زراعية.. سر سؤال الرئيس السيسي المفاجئ.. فيديو
أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملاحظاته خلال تفقده مشروع الصوب الزراعية الجديدة بقاعدة محمد نجيب لافتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.
لحماية مستخدميها .. جوجل تزيل 85 تطبيقًًا من متجرها .. تفاصيل
قامت شركة جوجل "Google" الأمريكية، بإزالة 85 تطبيقًا من متجر تطبيقات أندرويد المملوك لها جوجل بلاي "Google Play"، وذلك بعد أن وجد باحثو شركة الأمن تريند مايكرو "Trend Micro" العشرات من التطبيقات الدعائية متخفية في شكل تطبيقات لتحرير الصور والألعاب وغيرها.
تعيين الفريق مميش مستشارا للرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.
إسرائيل تشتعل.. الحرائق تلتهم 2500 دونم من حدود الاحتلال
نشر موقع "والاه" العبري اليوم السبت تفاصيل الحرائق التي تشعل إسرائيل.
بعد إعلان إصابته بالسرطان .. شذى تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر
أثارت الفنانة شذى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن تطورات الحالة الصحية للنجم هيثم شاكر بعد إعلان إصابته بالسرطان منذ سنوات وتعافيه.
مدبولى: العلاقات المصرية السودانية تشهد طفرة في جميع القطاعات.. فيديو
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تسعى دائما لتكون سندا لخيارات دولة السودان الشقيقة دون التقيد بالحدود الجغرافية التي تفصلنا، حيث تمتد أواصر علاقتنا بامتداد التاريخ المشترك.