بمشاركة المحمدي وتريزيجيه .. بورنموث يتقدم بهدفين على استون فيلا في أول ربع ساعة

تقدم فريق بورنموث الانجليزي على نظيره استون فيلا الانجليزي بهدفين خلال أول ربع ساعة من اللقاء المقام حاليا بين الفريقين



أحرز اللاعب جواشوا كينغ الهدف الاول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 2 واحرز الهدف الثاني هاري ويلسون في الدقيقه 12 وذلك في اطار الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز وذلك بمشاركة اللاعبان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى.



يذكر أن استون فيلا تلقى هزيمة قاسية بنتيجه 3-1 بعدما كان متقدما بنتيجه 0-1 في الاسبوع الأول من الدورى الانجليزى وذلك بمشاركه تريزيجيه والمحمدي.