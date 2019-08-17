ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة المحمدي وتريزيجيه .. بورنموث يتقدم بهدفين على استون فيلا في أول ربع ساعة

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:41 م
استون فيلا
استون فيلا
تقدم فريق بورنموث الانجليزي على نظيره استون فيلا الانجليزي بهدفين خلال أول ربع ساعة من اللقاء المقام حاليا بين الفريقين

أحرز اللاعب جواشوا كينغ الهدف الاول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 2 واحرز الهدف الثاني هاري ويلسون في الدقيقه 12 وذلك في اطار الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز وذلك بمشاركة اللاعبان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى.

يذكر أن استون فيلا تلقى هزيمة قاسية بنتيجه 3-1 بعدما كان متقدما بنتيجه 0-1 في الاسبوع الأول من الدورى الانجليزى وذلك بمشاركه تريزيجيه والمحمدي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريزيجيه والمحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام لايبزيج الألماني

بث مباشر مباراة توتنهام واستون فيلا في الدوري الانجليزي

بحضور تريزيجيه والمحمدي.. استون فيلا يتقدم على توتنهام بالشوط الاول..فيديو

المحمدي وتريزيجيه في مهمة البحث عن الفوز الأول أمام بورنموث بالبريميرليج

علم مصر يزين قمة ملعب أستون فيلا قبل مواجهة بورنموث

تريزيجيه والمحمدى يقودان أستون فيلا أمام بورنموث بـ الدورى الإنجليزى

ترشيحاتنا

على طريقة رانيا يوسف.. مايا دياب بـ إطلالة مثيرة على السوشيال ميديا

اخبار السوشيال ميديا.. هجوم على منة فضالى وابنة عمرو دياب تواصل استفزازها

الأزهر يحذر من عمل يتكاسل عنه الكثير من المُصلين له ثواب حج وعمرة وصدقة

القصة الكاملة لـ خناقة صاحب مطعم عروس دمشق مع سيدة مسنة.. والسوريون: دي مشكلة فردية

#هندعم_طارق.. رمضان صبحي ومعلول يشاركان في جمع ٧ ملايين لعلاج ابن الإسماعيلية

بسام راضي: الرئيس السيسي يفتتح 1300 من الصوب الزراعية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب

في حضن زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

تتوج بلقب ملكة جمال.. ياسمين الخطيب بـ إطلالة أنيقة بعد فوزها بالمسابقة