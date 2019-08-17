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رياضة

اختفاء صلاح.. ساوثهامبتون يضغط ليفربول في أول 20 دقيقة.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:34 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
فرض فريق ساوثهامبتون سيطرته على أول 20 دقيقة من مباراته أمام ليفربول، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الدوري الإنجليزي.

هدد ساوثهامبتون مرمى ليفربول في أكثر من مناسبة وكاد يسجل هدفا في الدقيقة العاشرة مستغلا خطأ فادحا من أدريان في الدقيقة العاشرة، ليعود بعدها ساوثهامبتون بدقائق قليلة ويهدد مرمى ليفربول مرة آخري، لكن أدريان كان حاضرا وأنقذ الموقف.

ولم يقدم محمد صلاح مستواه المعهود في أول 20 دقيقة، حيث اختفى تماما في الجانب الهجومي.

وكان ليفربول فاز على نوريتش سيتي، الأسبوع الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون لإعتلاء صدارة جدول الدوري الإنجليزي مؤقتا.

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