علي جمعة يوضح التصرف الشرعي حال العثور على اللُقطة

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.



وأضاف "جمعة" في فتوى له خلال إجابته على سؤال سيدة تقول "عثرت على انسيال ذهبي في إحدى وسائل المواصلات وفي وقتها سألت عن صاحبه في هذه الوسيلة فلم أجده فظلت معي طوال 16 عامًا دون أن يسأل أحد عنه، فماذا أفعل مع العلم أنني استبدلته بقطعة ذهبية أخرى؟"، قائلا: ليس عليكِ شيء، وما فعلتيه صحيح، ولكن إذا جاءك أحد وسأل عنه فأعطيه ثمنه، وإذا لم يسأل أحد فلا شيء عليكِ.



وتابع : لا تتصدقي بثمنه كما أفتى البعض، ولا تضعي ثمنه في مسجد أو أي شيء من هذا القبيل ، اللقطة هي ملك لمن وجدها شرعًا في حال إذا لم يستدل على صاحبها طوال عام كامل وبعد كل ذلك يجب أن يعرفها للجميع.