في حضن زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.



وظهرت ريهام مع زوجها بإطلالة كاجول كعادتها بتي شيرت أبيض بأكمام وعليه بعض الرسومات الملونة، واعتمدت مكياجا خفيفا دون تكلف.



وكتبت ريهام على صورتها مع زوجها قائلة: "الزواج من الشخص الذي يمكنه مشاركة كل شيء معك .. الشخص الذي يمكن أن يجعلك سعيدًا".





يذكر ان آخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "زى الشمس" الذى عرض فى رمضان هذا العام وشاركها البطولة فيه دينا الشربيني وأحمد صلاح حسنى وتأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.







