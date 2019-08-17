بتحليل ضحايا الانفجار النووي.. أطباء روس يفجرون مفاجأة عن حجم الإشعاع

كشف فريق من الأطباء الروس الذين يباشرون علاج ضحايا الانفجار النووي في الموقع العسكري بإقليم ارخنجليسك شمال روسيا عن أنه لا يوجد أي معدلات إشعاعية تزيد عن الحد الطبيعي وفقا للمكتب الصحفي لوزارة الصحة في موسكو



وذكر بيان اليوم الثلاثاء، لوزارة الصحة الروسية عن أنه لم يتم الكشف عن مستويات الإشعاع التي تتجاوز المستويات المقبولة في أجساد الأطباء ويواصل المتخصصون متابعة حالة المصابين.



ووقع الحادث الذي وقع في قرية نيونوكسا العسكرية بإقليم أرخانجيلسك خلال اختبارات لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل مطلع أغسطس الجاري.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل اثنين من أفرادها، بينما قالت شركة روساتوم النووية الروسية إن خمسة من أخصائييها قتلوا في الموقع.



وقالت كل من السلطات العسكرية والمحلية إن خلفية الإشعاع كانت طبيعية في المنطقة.